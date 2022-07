Vraag om voedselhulp stijgt, maar donaties dalen

Vlaams Parlement keurt 'knip' in hoger onderwijs goed: wie niet geslaagd is op alle eerste­jaars­vak­ken, mag niet naar het derde jaar

Studenten die in het academiejaar 2023-2024 starten in het hoger onderwijs, zullen na het tweede jaar geslaagd moeten zijn voor alle vakken uit het eerste jaar, zo niet mogen ze niet naar het derde jaar overgaan. De zogenaamde 'knip' of 'mijlpaal' in het hoger onderwijs is vandaag officieel goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

