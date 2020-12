Vraag om nieuw overleg rond versoepelingen botst op kritiek: “Dit brengt gezondheid van bevolking in gevaar”

Strombeek-Bever Politie legt huwelijks­feest stil in Strom­beek-Be­ver: 22 aanwezigen op de bon, bruidspaar ontsnapt aan boete

20:42 In het Vlaams-Brabantse Strombeek-Bever heeft de politie zaterdagmiddag een huwelijksfeest in een woning stilgelegd. In totaal waren er zowat veertig aanwezigen. 22 volwassenen kregen een boete van 250 euro, de organisator moet 750 euro betalen. Opvallend: het bruidspaar ontsnapte aan een boete aangezien het niet meer aanwezig was in de woning.