Vraag naar zwembadcontainers vervijfvoudigd: zelfs wie geen waterrat is, gaat overstag

De tijd dat een container enkel in de tuin belandde bij afbraakwerken lijkt voorgoed voorbij. Vandaag wordt een container daar evengoed neergeplant als thuiskantoor, mantelzorgwoning en zwembad. Overbodig te zeggen dat de coronacrisis en bijhorende telewerk de verkoop van thuiskantoren in containervorm (al beschikbaar vanaf 18.999 euro, red.) een stevige duw heeft gegeven. Alleen al tijdens de eerste lockdown ontving men bij Add Home 40% meer aanvragen. Maar de laatste tijd staat vooral de telefoon bij nevenbedrijf Poolbox roodgloeiend. Met de zomer in aantocht en de nog altijd vrij onduidelijke reisregels lijken sommige Vlamingen toch nog altijd voor een (zwembad)vakantie in eigen tuin te kiezen. “Zo’n zwemcontainer is nu eenmaal flexibeler dan een klassiek uitgegraven zwembad én tegelijk veel steviger dan een opblaasbaar zwembad", legt zaakvoerder Basiel Van Cauwenberghe uit. Sinds november verkocht men bij Poolbox al zeker 25 exemplaren (waarbij het basismodel van 7 op 2,5 meter aan 22.500 euro start, red) en de kopers heus niet alleen woningeigenaren zijn. “Ook heel wat langetermijnhuurders zien zo’n zwemcontainer als mooi alternatief voor een Intex-zwembad. Want uiteindelijk kan zo’n container — als dat moet — weer even makkelijk weggehaald worden.”