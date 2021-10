Vraag naar coronatesten in Brussel is groot: “Zelfs om 3 uur ‘s nachts word ik opgebeld”

Antwerpen Minstens 1 persoon zwaarge­wond na steekpar­tij in nachtwin­kel op Kiel, dader nog op de vlucht: “Ik probeerde hem tegen te houden, maar hij kon zich loswringen”

16 oktober In een nachtwinkel aan de Boomsesteenweg, op het Antwerpse Kiel, is zaterdagmiddag minstens 1 persoon gewond geraakt na een steekpartij. De man is met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De dader is momenteel nog voortvluchtig, maar een getuige kon helder beschrijven wat er gebeurd was. “Voor hetzelfde geld had hij mij ook neergestoken.”