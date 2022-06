Vorige week zaterdag recordaantal pollen in de lucht gemeten, ook komende dagen en weken geen beterschap op komst

In Brussel werd vorige week een recordaantal pollen in de lucht gemeten. Er vlogen meer dan 400 korrels stuifmeel per kubieke meter in de lucht, dat is de hoogste dagelijkse concentratie in 40 jaar tijd, schrijft ‘De Standaard’.

“Vorige zaterdag, op 4 juni, werden er in Brussel 433 pollenkorrels per vierkante meter gemeten. Dat is een record, de laatste veertig jaar was de dagelijkse pollenconcentratie nog nooit zo hoog”, zegt bioloog Nicolas Bruffaerts van gezondheids­instituut Sciensano in ‘De Standaard’.

Volgens Sciensano heeft zeker één op de zes Belgen last van hooikoorts. Het gaan dan over mensen die allergisch zijn ten opzichte van pollen. Dat kunnen stuifmeelkorrels van bepaalde bomen zijn, maar ook van (on)kruiden en grassen. De allergiesymptomen kunnen erg verschillend zijn: de ene heeft last van niesbuien en een verstopte neus, terwijl de andere jeukende ogen of zelfs slaap- of concentratieproblemen heeft.

Al vanaf vanaf 50 korrels stuifmeel per vierkante meter ondervinden de meeste mensen met allergie hinder. Ook de komende dagen blijft de concentratie van pollen in de lucht zeer hoog, en zullen heel wat mensen dus klachten ervaren. “Door de klimaatverstoring lijkt het hooikoortsseizoen te veranderen. Het zal vroeger beginnen, langer duren en het aantal pollen zal toenemen", legt wetenschapsexpert Martijn Peters uit.

“Verlucht ‘s ochtends, niet ‘s avonds”

Vooral het zonnige, droge weer begin mei heeft voor een echte pollenexplosie gezorgd, legt ook Bruffaerts uit. “Dat zijn de ideale omstandigheden voor gras om te groeien. In de tweede helft van mei is het net op tijd ­beginnen te regenen, waardoor de planten niet uitgedroogd zijn.”

De zeer warme temperaturen die worden voorspeld voor de rest van de week, zullen dan ook blijven zorgen voor erg veel pollen in de lucht. “Met wat wind erbij verspreiden die zich ook makkelijker", aldus Peters. De wetenschapsexpert geeft nog enkele tips mee om de klachten te verzachten: draag een bril of zonnebril, snuit je neus in papieren zakdoeken of spoel hem met fysiologisch water. “Je huis verlucht je best ‘s ochtends in plaats van ‘s avonds, want dan zijn er minder pollen.”

