Vorige week 2 dagen met meer dan 10.000 besmettingen, bijna 2.500 coronapatiënten in ziekenhuizen

De coronacijfers in ons land blijven steil verder klimmen. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen staat nu al op 7.876 per dag. Vorige week werden op zeker twee dagen meer dan 10.000 bevestigde besmettingen gerapporteerd. Volgens geüpdatete cijfers van Sciensano waren er dinsdag 12.051 nieuwe besmettingen en woensdag 10.932. Ook in de ziekenhuizen blijft het de slechte kant op gaan. Van 12 tot 18 oktober waren er gemiddeld 251,9 ziekenhuisopnames per dag, exact een verdubbeling tegenover een week eerder.

Er waren in de week van 8 tot 15 oktober gemiddeld 7.876 nieuwe bevestigde besmettingen per dag, een stijging met 79 procent. Gisteren was sprake van een stijging met 88 procent, de dag ervoor met 97 procent. Het totale aantal bevestigde gevallen sinds het begin van de epidemie is zo geklommen tot nu 222.253 besmettingen. Dat zijn er 9.138 meer dan gisteren.

Er zijn op donderdag 15 oktober, de meest recente dag waarvoor geconsolideerde dagcijfers beschikbaar zijn, 8.216 nieuwe besmettingen vastgesteld. Door de groter wordende achterstand in de verwerking van de testen werd het absoluut record van meer dan 10.000 bevestigde gevallen van dinsdag 13 oktober nog eens naar boven bijgesteld, tot 12.051. Op woensdag 14 oktober werden 10.932 gevallen gerapporteerd.

De cijfers van na 15 oktober zijn nog niet definitief, maar voorlopig gaat het voor vrijdag 16 oktober al om 6.266 gevallen, en voor zaterdag 17 oktober om 979 gevallen.

Testen

Er werden gemiddeld 53.181 testen per dag uitgevoerd van 8 tot 15 oktober. Dat is een stijging van 37 procent. Woensdag werden er zelfs meer dan 72.000 testen afgenomen.

In totaal testte gemiddeld 14,71 procent positief, dat is een stijging van 4,3 procent in vergelijking met een week eerder. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt 5 procent als ‘drempel’ om de epidemie onder controle te kunnen beschouwen.

Ziekenhuizen

Er waren gisteren, een zondag, liefst 257 nieuwe ziekenhuisopnames. Zaterdag werden zelfs 351 nieuwe patiënten opgenomen. Het is al van half april geleden dat dit aantal zo hoog was. Het gemiddelde komt op afgerond 252 nieuwe opnames per dag, dat is een stijging met 100 procent en dus een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. Vrijdag waren er 240 nieuwe opnames, donderdag 284 en woensdag 255.

De totale ziekenhuisbezetting stijgt zo door tot bijna 2.500 patiënten, 2.485 om exact te zijn. Daarvan liggen nu al 412 mensen op de afdeling intensieve zorg, 195 worden beademd.

Sinds het begin van de epidemie zijn in totaal al meer dan 23.000 mensen met Covid-19 opgenomen in een Belgisch ziekenhuis.

Overlijdens

De voorbije week overleden iedere dag gemiddeld 30,3 coronapatiënten, een stijging van 14,3 procent tegenover de week ervoor. Volgens het laatste geconsolideerde dagcijfer overleden er op donderdag 15 oktober 34 mensen. Een dag eerder waren dat er zelfs 42. Het is sinds mei geleden dat er zoveel patiënten overleden zijn op een dag tijd. Voor het nog niet definitieve cijfer van vrijdag 16 oktober staat de teller voorlopig op 29 overlijdens.

Sinds het begin van de epidemie zijn nu 10.413 coronapatiënten overleden.

