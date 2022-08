Vorig jaar waren er 11 vluchtmisdrijven per dag: “Een vluchtende chauffeur onder invloed, dat is geen nieuw fenomeen”

Autokeu­ring zonder afspraak zorgt voor 'extreme files' in Oost-Vlaanderen: “Kom vandaag niet meer langs”

De politie vraagt op enkele locaties in Oost-Vlaanderen om de omgeving rond keuringscentra te vermijden. In de stations waar het sinds dinsdag mogelijk is om een personenvoertuig zonder afspraak aan te bieden, hebben zich massaal veel eigenaars aangemeld. Dat zorgt onder meer voor verkeershinder in Sint-Denijs-Westrem. Maar ook in Aalst, waar de politie spreekt van een “extreme file”, ontstaan ter hoogte van het industrieterrein van Erembodegem.

13:29