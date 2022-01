Vorig jaar ruim dubbel zoveel cyberaanvallen in zorgsector

Volgens de onderzoekers van Check Point werd een bedrijf of organisatie in België in 2021 wekelijks gemiddeld 643 keer aangevallen. Het gaat om een stijging met 81 procent in vergelijking met 2020.

Met name bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg werden geviseerd. Gemiddeld kreeg een bedrijf of organisatie in de sector te maken met wekelijks 1.507 aanvallen (+124 procent). Ook bedrijven die internetdiensten aanbieden (gemiddeld 1.146 aanvallen per week per organisatie, +133 procent) en ondernemingen in de transportsector (738 aanvallen, +74 procent) lagen bijzonder onder vuur.

Er zijn verscheidene verklaringen voor de toename van het aantal cyberaanvallen. "We zien dat de attack vectors (de manier waarop hackers een systeem binnendringen, red.) ontzettend aan het groeien zijn doordat steeds meer producten worden gekoppeld aan het internet. Hierdoor ontstaan er extra targets voor de hacker", wijst Zahier Madhar, security engineer bij Check Point België, als een van de oorzaken aan.

Uit een eerder rapport van Check Point bleek dat in de EMEA-regio - Europa, het Midden-Oosten en Afrika - botnetaanvallen het gros van de cyberaanvallen uitmaken (27 procent in 2020). Daarbij wordt een computer geïnfecteerd zodat hackers ze, vaak op de achtergrond, kunnen overnemen om te gebruiken voor bijvoorbeeld een spamaanval of om servers te overbelasten (DDoS-aanval). Ransomware of gijzelsoftware, waarbij hackers computers blokkeren en vervolgens losgeld vragen, stond op de vijfde plaats met zowat 5 procent van alle cyberaanvallen.

De statistieken van Check Point zijn gebaseerd op de gegevens die het bedrijf verzamelt en analyseert in zijn "ThreatCloud"-toepassing, waarmee het wereldwijd bedreigingen in realtime monitort.

