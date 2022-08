Vorig jaar ruim 3.300 woningen niet geschikt voor bewoning in Vlaanderen

In basisonder­wijs heeft 12 procent schoolse achter­stand, in secundair 23 procent

Vorig schooljaar had 12 procent van de leerlingen in het lager onderwijs minstens een jaar schoolse achterstand. In het secundair onderwijs gaat het om 23 procent. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het gaat om gelijkaardige cijfers in vergelijking met het schooljaar 2020-2021.

25 augustus