Vorig jaar meer dan 13.000 klachten over phishing bij Economische Inspectie

Het aantal meldingen van bedrog, fraude of oplichting bij de Federale Overheidsdienst Economie daalde in 2021 fors ten opzichte van het uitzonderlijke coronajaar 2020. Maar het aantal mensen en bedrijven die klagen bij het Meldpunt volgt wel een stijgende trend. Vorig jaar was online oplichting goed voor ruim de helft van de klachten. Meer dan 13.000 meldingen gingen over phishing.

Om de haverklap wordt er gewaarschuwd voor nieuwe manieren waarop kwaadwilligen proberen persoonlijke informatie of geld te ontfutselen door zich voor te doen als onder andere een bank of overheidsinstantie. Recent bleken zelfs Vlaamse burgemeesters er niet immuun voor.



De cijfers over 2021 die de FOD Economie woensdag deelt, tonen aan waarom. Bij het Meldpunt kwamen er 13.122 klachten binnen over phishing. Het fenomeen komt met voorsprong het vaakst voor bij meldingen.

Samen met andere vormen van online oplichting, zoals valse websites van e-commerce, vormde phishing vorig jaar met 28.032 meldingen de helft van een totaal van 47.917. Daarnaast werd 11.583 keer geklaagd over problemen met bedrijven die klanten proberen binnen te halen, aldus de Federale Overheidsdienst.

Er werd dan wel een daling met 14 procent van het aantal meldingen opgetekend ten opzichte van 2020, ten opzichte van het “normale” jaar 2019 steeg het totaal met 12 procent.

Wanneer er een klacht binnen komt bij het Meldpunt van de FOD Economie analyseert de Economische Inspectie die, of een andere overheidsinstantie zoals bijvoorbeeld beurswaakhond FSMA, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of telecomwaakhond BIPT.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) benadrukt dat elke melding grondig bekeken wordt. “Het is enorm belangrijk dat elke vorm van misleiding gemeld wordt. Zo kan de Economische Inspectie fraudeurs achternagaan en beboeten en vermijden we samen dat er meer slachtoffers vallen”, schrijft ze in een persbericht.

De Inspectie stelde bij 36 procent van de controles een inbreuk vast. Dat resulteerde in 7.017 waarschuwingen en 1.781 processen-verbaal. “De Economische Inspectie heeft in 2021 weer alles op alles gezet om alle klachten te onderzoeken en er het nodige gevolg aan te geven. We gaan zonder medelijden achter alle soorten van bedrog aan”, reageert De Bleeker.

