Vorig jaar gingen bijna half miljoen dienstencheques in de prullenmand

Het is een gekend probleem: doordat uw aangekochte dienstencheques maar 12 maand geldig blijven, bestaat het risico dat u die niet allemaal tijdig opgebruikt. In 2022 ging het om exact 484.329 ongebruikte cheques, tegenover 703.189 in 2021. Een lichte daling dus, maar het gaat nog steeds over veel geld: ook in 2021 rolde zo 11,3 miljoen in de richting van de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit het antwoord van een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD) aan Vlaams minister van Werk en Economie Jo Brouns (CD&V). Minister Brouns wil tegen 2025 een mouw aan dit probleem passen door de dienstencheques volledig te digitaliseren: dan kan de terugbetaling automatisch verlopen. Maar in 2023 en 2024 blijven ook de papieren cheques nog bestaan - en zal dus weer een deel in de prullenmand belanden.