Vorig jaar 863 onrustwekkende verdwijningen, 680 vermisten levend teruggevonden

Momenteel zijn nog altijd 797 mensen onrustwekkend vermist. In 2021 is de Cel Vermiste Personen, onder leiding van de parketten en in samenwerking met het Disaster Victim Identification Team, gestart met 'Operatie Kerkhof'. Daarbij worden niet-geïdentificeerde lichamen op begraafplaatsen in heel België opgegraven om een DNA-staal af te nemen. Sinds de start van de operatie in West-Vlaanderen zijn 35 dossiers behandeld of nog in behandeling. Bij twee gevallen is er een positieve identificatie. Intussen zijn 9 dossiers in Leuven en 8 dossiers in Limburg in voorbereiding.