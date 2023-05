'Voorzorgsbeginsel' in kinderopvang decretaal verankerd

Het 'voorzorgsbeginsel', het principe dat de veiligheid en de integriteit van het kind in de kinderopvang voorop stelt, is nu ook decretaal verankerd. Het voorzorgsprincipe is een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang en wordt op het terrein ook al toegepast sinds de zomer van 2022.

Nu is het ook decreet klaar, waardoor het beginsel meer juridische stabiliteit krijgt. "Hiermee wil ik de veiligheid in de kinderopvang beter waarborgen en het vertrouwen in de sector herstellen", zegt minister van Welzijn Hilde Crevits.

Wanneer er signalen of vermoedens zijn dat er in bepaalde kinderopvanginitiatieven problemen of risico's zijn rond de veiligheid of integriteit van kinderen, moet er sneller kunnen ingegrepen worden vanuit het 'voorzorgsbeginsel'. Dat was een van de centrale aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie, de commissie die in 2022 werd opgericht na aanhoudende berichten over wantoestanden in de kinderopvang en na het overlijden van een baby in opvang 't Sloeberhuisje.

Verhoogde alertheid

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) gaf in de zomer van 2022 al aan haar diensten de opdracht om te werken vanuit het voorzorgsbeginsel. De toepassing van dat principe - in combinatie met de verhoogde alertheid bij ouders en opvanginitiatieven - leidde op het terrein ook meteen tot een toename van het aantal gemelde gevaarsituaties, klachten, enz...

Om de juridische basis voor het beginsel te verstevigen, is het nu decretaal verankerd. Het decreet bepaalt de juridische definitie en legt vast welke gevolgen eraan gekoppeld kunnen worden.

Maatregelen

Het decreet legt ook vast dat het Agentschap Opgroeien voortaan verplicht is om als toezichthoudende overheid het 'voorzorgsbeginsel' toe te passen. Het betekent concreet dat ze maatregelen kunnen nemen als er een risico is op een schending van de fysieke of psychische integriteit van de kinderen en/of als er een vaststelling is van een ernstige gebeurtenis waarbij de fysieke of psychische integriteit van de kinderen werd geschonden.

Het moet ook makkelijker worden om preventief op te treden. Zo is er niet altijd een duidelijke schending van de vergunningsvoorwaarde nodig. Het vermoeden dat de integriteit van een kind in gevaar kwam, kan voldoende zijn.

Het arsenaal aan maatregelen dat het agentschap Opgroeien kan nemen, wordt ook ruimer. Naast het opheffen of schorsen van vergunningen komen er mogelijke alternatieve ingrepen waarbij de opvang wél open kan blijven (wat vaak in het voordeel is van gezinnen en medewerkers). Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbod om bepaalde ruimtes te gebruiken of bepaalde personen te werk te stellen.