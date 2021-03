Voorzitters Kamer en Senaat willen gendertoets voor alle nieuwe wetgeving

Thomas (20) wil geen rijbewijs en hij is niet alleen

6 maart Jongeren lijken de laatste jaren steeds minder vaak geïnteresseerd in een rijbewijs. Vorig jaar behaalden zo’n 18.000 jongeren hun rijbewijs, dat is een kwart minder dan in 2019. Jongeren gebruiken vaker de fiets of het openbaar vervoer.