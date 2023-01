Voorzitters ACV en ABVV geven bruto-inkomen van 100.000 euro aan

Mol/Meerhout Werkstraf voor wegpiraat (22) die Kempense straten maanden­lang onveilig maakte: “Hij postte rijgedrag zelf op YouTube”

Met je BMW M4 de straten in Mol en omgeving onveilig maken en betrapt worden omdat je je eigen rijgedrag op sociale media zet. Het overkwam Indy V.H., die op het moment van de feiten 22 jaar was. “Hij bracht andere weggebruikers in gevaar”, klonk het in de correctionele rechtbank in Turnhout. De jongeman krijgt daarvoor een werkstraf van 80 uur.

25 januari