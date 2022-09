Voorzitter Vlaamse Jeugdraad na drugsvangst van 20 kilogram coke in ouderlijke woning: “Wie lapt een ander dat nu, zijn eigen familie?’

Amir Bachrouri (19), voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, blikt in een interview met ‘De Standaard’ voor het eerst terug op de huiszoeking die de politie begin deze maand uitvoerde in zijn ouderlijke woning in Borgerhout. Daarbij werden bijna 20 kilogram cocaïne en een voorraad cannabis aangetroffen. “Helemaal niks wist ik over die drugs”, herhaalt Bachrouri in ‘De Standaard’.

Na de vondst van de drugs begin september werden Bachrouri, zijn moeder en een minderjarig gezinslid verhoord. Allen verklaarden ze niets van de drugs af te weten. Een derde die vrije toegang had tot de woonst van zijn moeder verstopte de drugs in haar woning, klonk het na de politieactie in een persbericht.

Familielid

Het gaat om een familielid die de cocaïne in het huis had verstopt, bevestigt Bachrouri nu. “Wij hebben iemand in onze familie het vertrouwen gegeven om vrij in ons huis rond te bewegen. Daar is schaamteloos misbruik van gemaakt.” Zelf weet Bachrouri niet waar de drugs lagen. Ook de identiteit van de verdachte kan de jongeman niet delen omdat het onderzoek nog loopt.

Bachrouri’s moeder zette alles op alles om haar kroost tegen drugscriminaliteit te beschermen. “Dat het dan toch op zo’n manier binnensluipt, dat doet pijn", aldus de jongerenvoorzitter. “Die criminelen gaan over lijken. Wie lapt een ander dat nu, zijn eigen familie?”

Quote Ik was in shock. Ik ben nooit eerder zo in aanraking gekomen met de politie, mijn andere gezinsle­den ook niet. Amir Bachrouri (19)

Over de huiszoeking zelf vertelt Bachrouri dat die totaal onverwacht gebeurde. “Ik zat voor de televisie met mijn gezin. Een beetje lekker tv kijken.” En toen stond plots de politie voor de deur. “Ik was in shock. Ik ben nooit eerder zo in aanraking gekomen met de politie, mijn andere gezinsleden ook niet.” Naar eigen zeggen duurde het even voordat Bachrouri snapte wat er aan de hand was.

“Maar van het eerste moment wist ik ook dat niemand van mijn gezin hier iets mee te maken had. De politie heeft ons heel correct behandeld, dat was positief”, onderstreept hij. “We hebben onmiddellijk onze medewerking verleend. Waarom ook niet? Ik wist dat we recht in onze schoenen stonden.”

“Gehoord ter informatie”

Een en ander is intussen duidelijker geworden, maar door het geheim van het onderzoek kan de jongerenvoorzitter daarover niets kwijt. “Wij zijn gehoord ter informatie, niet als verdachten”, onderlijnt hij. Dat wil ook zeggen dat Bachrouri niet op de hoogte wordt gehouden van de rest van het onderzoek.

