Voorzitter van de PFOS-onderzoekscommissie: “De politiek heeft een belabberd figuur geslagen”

Er was een knetterende ruzie binnen de Vlaamse regering voor nodig, maar vandaag schiet de nieuwe onderzoekscommissie over de PFOS-vervuiling dan toch uit de startblokken — meer dan 20 jaar sinds de laatste onderzoekscommissie. Uitverkorene om het heikele dossier in goede banen te leiden is Hannes Anaf: socialist, Turnhoutenaar en jongeling in het Vlaams halfrond. Met zijn twee jaar ervaring als parlementslid is het opmerkelijk dat hij er het voortouw mag nemen.