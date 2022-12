Voorzitter gooit agenda terreurproces Brussel om: getuigenissen onderzoeksrechters en rechercheurs van start, ondervraging beschuldigden uitgesteld

Beschuldig­den­ver­ho­ren op terreurpro­ces Brussel uitgesteld, Abdeslam opnieuw afwezig

De beschuldigden op het proces over de aanslagen in Zaventem en Brussel zullen niet zoals eerst aangekondigd vanaf woensdag worden verhoord. De rechtbankvoorzitter heeft de verhoren naar een later moment verschoven. In plaats daarvan zullen de onderzoeksrechters en (hoofd)rechercheurs de komende dagen en weken gehoord worden. Vandaag waren zes beschuldigden aanwezig in de gezamenlijke box. Enkel Salah Abdeslam, die maandag een medisch attest kon voorleggen, ontbrak.

20 december