Voorzitter Comité I hekelt desinvestering in inlichtingendiensten

"We hebben archaïsche informaticasystemen bij de veiligheidsdiensten. Er wordt getracht die te moderniseren. Er is geen verbinding tussen de verschillende databanken, geen beveiligd systeem dat de inlichtingendiensten toelaat om te overleggen, geen gsm, geen systeem om werken van thuis mogelijk te maken tijdens de coronacrisis", aldus de magistraat op de Franstalige zender.

"Al jaren wordt er gewezen op de problemen. Er is een desinvestering van de staat", aldus Lipszyc. Hij herinnerde er ook aan dat de parlementaire commissie over de aanslagen in Brussel al in 2017 het verwijt gaf dat er geen gezamenlijke databank was tussen de militaire inlichtingendienst en de Staatsveiligheid. Beide diensten kampen ook met een personeelstekort.