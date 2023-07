Voorzitter Brussels hof van beroep daagt Belgische staat voor rechtbank

PORTRET. IJzeren vuist in fluwelen handschoen: Laurence Massart, de vrouw die het grootste assisenpro­ces ooit in goede banen moet leiden

Box of geen box. Dat is de eerste, maar zeker niet de laatste knoop die voorzitster Laurence Massart zal moeten doorhakken op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart. De 57-jarige eerste voorzitster van het hof van beroep in Brussel staat voor de zwaarste opdracht uit haar professionele leven. Is ze daar klaar voor?