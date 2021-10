Vooruit zoekt met ‘Big Shift’ input van niet-leden voor partijprogramma

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft zaterdag in Mechelen het startschot gegeven van het participatieproject The Big Shift waarmee de partij de kloof tussen politiek en burger wil dichtrijden. Doel is dat leden en niet-leden input geven voor de krachtlijnen van het partijprogramma en een dam op te werpen tegen extreemrechts.

Vooruit ging het voorbije half jaar via een online participatietraject op zoek naar wat de grootste uitdagingen in onze samenleving zijn. Meer dan 1.500 deelnemers schoven vijf thema’s met 40 concrete uitdagingen naar voor. De meer dan duizend aanwezigen in de Nekkerhal stemden vandaag op de 15 grootste uitdagingen waarmee The Big Shift aan de slag moet gaan. De stemming loopt nog online verder tot eind november. Vanaf december gaat The Big Shift op tournee met discussie-events over heel Vlaanderen om uiteindelijk in het najaar van 2022 te stemmen over de politieke voorstellen voor de 15 grootste uitdagingen op het Go Left XL congres van Vooruit.

Niet-partijleden

Een duizendtal mensen, onder hen een driehonderd niet-partijleden, zakte zaterdagmorgen af naar de Nekkerhal in Mechelen voor de aftrap van The Big Shift. Voorzitter Conner Rousseau lichtte de inzet van het participatietraject toe: “Veel mensen hebben vandaag het gevoel dat politiekers bezig zijn met hun eigen prioriteiten, in plaats van met dingen waar de mensen wakker van liggen.”

De partijvoorzitter deed ook een oproep tot alle progressieven: “Hoe groter onze beweging wordt, hoe groter de dam is die we kunnen opwerpen tegen extreemrechts. Jullie engagement en ideeën kunnen écht het verschil maken. Jullie enthousiasme zal zich uitbreiden als een olievlek onder alle geëngageerde mensen die vooruit willen. En zo groeien we uit tot een progressief leger van leden en vrijwilligers dat niet te stoppen valt!”

Programma

Hij engageerde zich dat Vooruit concreet aan de slag zal gaan met de uitkomsten van het traject: “We gaan de voorstellen uit The Big Shift opnemen in ons programma en we gaan we aan de slag om ze om te zetten in de praktijk. Jullie gaan rechtstreeks kunnen bepalen wat wij vragen en voorstellen in de parlementen. En jullie gaan ook rechtstreeks impact hebben op acties die wij bij jou opzetten in de buurt.”

Uit de eerste fase van het participatieproject werden vijf thema en 40 uitdagingen geselecteerd. Die 40 uitdagingen worden door het proces dat zaterdag startte teruggebracht tot 15. De thema’s zijn zorg, klimaat en milieu, veiligheid, kinderen en jongeren, en sociale welvaart.

In december starten dan in de vijf provincies ‘hackatons’, deliberatieve events waarin 100 leden en niet-leden de drie weerhouden uitdagingen van één thema te lijf gaan. De voorstellen uit de vijf eindrapporten worden dat voorgelegd aan kleinere teams - een derde leden, een derde niet-leden en een derde experts aangevuld met politieke mandatarissen.

De eindvoorstellen worden dan voorgelegd aan het Go Left XL congres in de herfst van 2022.