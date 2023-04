Vooruit wil werkzoekenden een ‘basisbaan’ aanbieden: wie weigert, verliest zijn uitkering

Belgen eten meer bananen en daar zit TikTok voor iets tussen: “Perfect tussendoor­tje, vooral voor sporters”

Belgen eten graag bananen, of toch als we de nieuwste cijfers van het VLAM, het Vlaams Instituut voor agro- en visserijmarketing, mogen geloven. Daaruit blijkt dat een Belg vorig jaar gemiddeld 7,7 kilogram bananen at. Ook supermarkten zien de verkoop van de fruitsoort stijgen, en daar zou het videoplatform TikTok voor iets tussenzitten.