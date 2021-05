Vooruit wil overstap naar andere verzekeraar makkelijker maken

Vooruit wil dat de Belgische consument in de toekomst makkelijker kan overschakelen van verzekeraar, en verzekeringscontracten beter kan vergelijken. Kamerfractieleider Melissa Depraetere dient daarover een voorstel in. “Mensen gaan verzekeringen aan om zichzelf te beschermen wanneer er iets misloopt. Het is dan ook belangrijk dat zij het beste verzekeringscontract kunnen afsluiten.”

Een Belgisch gezin besteedde in 2019 gemiddeld 1.938 euro aan verzekeringen. Ons land is daarmee volgens Depraetere het derde meest betalende land in Europa, met 1,6 miljard euro meer dan het Europees gemiddelde. In datzelfde jaar had 56 procent van de Belgen nog nooit van verzekeraar gewisseld. Ook vindt de Belg duidelijk de weg niet naar online polissen.

“Op een of andere manier is de markt volledig in slaap gewiegd, met een duurdere polis voor heel wat Belgische gezinnen als gevolg. Het feit dat het ook om een complexe markt gaat, zal zeker niet helpen”, zegt Depraetere. Vooruit komt daarom met drie voorstellen die de markt moeten heractiveren.

Zo wil de partij de overstap van de ene naar de andere verzekeraar vergemakkelijken door de voorwaarden om een contract op te zeggen te schrappen na één jaar. “De drempel om naar een voordeliger contract te veranderen is vandaag te hoog omdat er aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan”, zegt Depraetere.

Volledig scherm Kamerfractieleider Melissa Depraetere (Vooruit). © BELGA

De socialisten willen die overstap makkelijker maken door een eenvoudige online tool. Depraetere maakt de vergelijking met Easy Switch, dat al bestaat in de telecomsector. Vooruit ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor de autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA).

Slapende contracten

Tot slot wil de partij slapende verzekeringscontracten de markt uitspelen. Na het verlopen van een bepaalde periode, en wanneer blijkt dat de polis voor de consument niet financieel voordelig is of de verzekeraar het product niet langer actief aanbiedt, zou de consument opnieuw moeten kiezen. Het is de verzekeraar die dan een ander voorstel aanlevert, maar ook de persoon begeleidt naar de simulator van de FSMA of andere (gekeurde) prijsvergelijkingssites.

“Al te vaak hebben mensen het gevoel dat ze te veel betalen voor bepaalde verzekeringen. Door de complexiteit van de verzekeringsmarkt ondernemen ze toch te weinig om daar iets aan te doen. Met onze voorstellen zorgen we ervoor dat zij in de eerste plaats het bos door de bomen zien, en vervolgens makkelijker overstappen naar een polis die het best bij hen past, in elke fase van hun leven”, besluit Depraetere.

