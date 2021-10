Vooruit wil komaf maken met vele letsels door e-step: “Onder de 16 niet rijp genoeg voor zulke krachtige voertuigen”

“Momenteel zijn er geen duidelijke regels voor e-steps, daarom willen wij de wegcode op twee punten veranderen”, legt Vooruit-Kamerlis Joris Vandenbroucke uit. “Zo willen we de ergernissen wegwerken over het feit dat e-stepgebruikers vaak ten minste voor een deel van traject het voetpad gebruiken. In theorie moeten ze daar een stapvoets tempo aanhouden, maar zo traag kan je een e-step die 25 km per uur aankan amper laten rijden. Soms zie je op het voetpad zelfs meerdere jongeren die samen op één step rijden. Daarom willen we e-steps net als andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen — met uitzondering voor elektrische rolstoelen — weren van het voetpad.” Op dit moment zijn er nog maar drie Europese landen die de e-step nog niet van het voetpad hebben gebannen: naast ons land gaat het om Finland en Zweden.

Consequent zijn

Vooruit wil ook een minimumleeftijd invoeren. Jongeren onder de 16 jaar zouden niet meer met de elektrische step op pad mogen. Joris Vandenbroucke: “De logica die hierachter zit, is dat jongere kinderen onvoldoende kennis hebben van de wegcode om zich te verplaatsen met krachtige, elektrische voertuigen zoals e-steps. Dat leeftijdsverbod is er trouwens al voor zwaardere elektrische fietsen met een motor van meer dan 250 W. Jongere kinderen mogen alleen gebruikmaken van elektrische fietsen met een lager motorvermogen. Die zijn ook op de markt. Het zou consequent zijn als we de regelgeving die van toepassing is voor elektrische fietsen doortrekken naar de steps. Alleen worden er vooralsnog geen lichte E-steps te koop aangeboden, ze hebben allemaal een vermogen van meer dan 250W. Dus komt het doortrekken van de regels neer op een verbod. Maar er is wel een extra reden om consequent te zijn: het risico op een valpartij is bij de elektrische step nog groter dan bij de elektrische fiets omdat het zwaartepunt van de stepper hoger ligt. Bovendien zijn de kleine wieltjes zeer gevoelig voor oneffenheden van de weg en bruuske bewegingen, waardoor ze makkelijk blokkeren.”

Joris Vandenbroucke benadrukt nog dat hij geen oorlog tegen de elektrische step wil ontketenen. “De e-step heeft zijn plaats veroverd in ons straatbeeld. Het is een bijzonder handig en duurzaam vervoermiddel voor korte afstanden. Maar we kunnen ons niet neerleggen bij het stijgend aantal letselongevallen en de vele conflicten met voetgangers. Mijn doel is om de e-step volwaardig te integreren in ons verkeer.”