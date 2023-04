Vooruit wil kinderopvang en onderwijs bij zelfde departement

politiek Geen honderden euro’s extra kosten als je factuur niet op tijd betaalt: “Gedaan met cowboys die geld verdienen op kap van kwetsbare mensen”

Gedaan met monsterschulden omdat je een factuur of parkeerboete van een paar tientallen euro’s niet op tijd betaalt. Een nieuwe wet stelt paal en perk aan die extra herinneringskosten. Iedereen krijgt ook eerst een gratis herinnering in de bus voor de deurwaarder komt aankloppen. “Ik merk een grote verarming in de maatschappij. Dit plafond is zeker een stap in de goede richting om mensen niet nog meer in de armoede te duwen”, aldus vrederechter Dirk De Groote.