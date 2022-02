Vooruit wil huis-aan-huisverkoop van energiecontracten verbieden

Jupille Waalse Tik­Tok-ster doodgesto­ken door ex van zijn moeder

De Waalse TikTok-ster Luca Pisciotto is om het leven gekomen door messteken in Jupille (bij Luik). Even tevoren was zijn moeder nog door het oog van de naald gekropen. Een ruzie met haar ex was in een wurgpoging geëindigd. Vervolgens richtte Pietro R. zijn woede op haar zoon, met fatale gevolgen. De dader ging eerst op de vlucht, maar gaf zichzelf laat op de avond aan.

0:12