Vooruit wil gedoogsteun geven aan alle dossiers die koopkracht verhogen en facturen verlagen

MERKSEM LIVE. Yannick V. (36) doodgescho­ten in kader van terreuron­der­zoek, huiszoekin­gen gericht tegen extreem­recht­se leden van zelfde schietclub

Bij een geplande huiszoeking in de Molenlei in Merksem is deze ochtend Yannick V. (36) doodgeschoten. Hij maakte deel uit van een onderzoek naar vermeend rechts-extremisme en illegale wapenhandel. Mogelijk was een bende een terreuraanslag aan het voorbereiden. Hoever de plannen stonden en wat het doelwit was, is voorlopig niet geweten.

16:17