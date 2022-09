Vooruit wil beter voorspelbare voorschotfacturen: “Het is voor veel mensen niet duidelijk hoe de voorschotten berekend worden”

Aalst Eén ding is zeker na Tereos-commissie: “Wie een Terexit wil, moet dat in het bestuursak­koord zetten”

De Tereos-commissie leverde alvast één belangrijk inzicht op: politieke partijen die voor een nieuwe toekomst gaan van het Eiland Chipka moeten de herbestemming in het volgende bestuursakkoord zetten. “Het staat niet in het huidige bestuursakkoord, het stond niet in het vorige. Ik voer het bestuursakkoord uit”, zei burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Ook opmerkelijk: Tereos zelf zegt niet op voorhand neen tegen een dialoog. “Wij hebben een vergunning voor onbepaalde duur, maar als het nodig is zullen we onze verantwoordelijkheid opnemen”, zei Leo Paternot van Tereos.

9:06