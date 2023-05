Vooruit wil 2 miljard euro pompen in kinderopvang en kleuterklas, daarna eventueel verplichten voor elk kind

VeloVeilig Vlaanderen: zes op de tien Vlamingen vinden hun buurt onveilig voor jonge fietsers

Zes op de tien Vlamingen vinden dat er te weinig veilige fietspaden in hun gemeente zijn. Dat blijkt bij de aftrap van de tweede editie van VeloVeilig Vlaanderen, het grootste fietsonderzoek ooit van HLN. Wel zes op de tien Vlamingen sturen hun kinderen met een klein hart al fietsend de straat op. Gelukkig is er ook goed nieuws. “De weg is nog lang, maar er komt beweging in. Niet langer de wagen, maar de fiets is prioriteit.”