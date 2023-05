Vooruit wil 2 miljard euro pompen in kinderopvang en kleuterklas, daarna crèche eventueel verplichten

Nadat er fors is geïnvesteerd in de kinderopvang en het kleuteronderwijs wil Vooruit dat zowat alle kinderen naar de crèche gaan, eventueel verplicht. Dat schrijft ‘Het Nieuwsblad’ donderdag. Elk kind kan een half jaar gratis naar de crèche en vanaf drie jaar moet er schoolplicht komen, stelt de socialistische partij voor. De investeringen moeten bekostigd worden met hervormingen van de erfbelasting, het kindergeld en het onderwijs. “De bedoeling is dat elk kind een gelijke kans krijgt”, zegt voorzitter Conner Rousseau in ‘De Ochtend’ op VRT Radio 1.

Als het van Vooruit afhangt, zal ieder kind in totaal 130 dagen gratis naar de kinderopvang kunnen gaan. Daarna moet de prijs gekoppeld worden aan inkomen en vermogen. “Dat zorgt voor een goedkopere factuur en dat kinderen naar de opvang sturen lonend is voor werkende ouders”, verklaart Rousseau bij Radio 1. “Op termijn willen we kinderopvang helemaal gratis. Dat verdient zichzelf terug”, schrijft in een Instagram Story.

Nu is daar geen capaciteit voor, maar door fors te investeren in de sector moet het op termijn mogelijk zijn. Als blijkt dat onvoldoende ouders erop ingaan, wil Vooruit dat kinderen verplicht naar de crèche gaan. Al denkt de voorzitter dat dat uiteindelijk niet nodig zal zijn.

Zodat alle kinderen goed Nederlands kunnen, wil Vooruit een schoolplicht vanaf drie jaar. Voor ouders die de taal niet onder de knie hebben, komen er taallessen volgens het plan van de socialisten.

2 miljard euro nodig

Dit alles kost geld. Vooruit wil een miljard euro halen uit een hervorming van de erfbelasting: onder de 250.000 euro betaal je geen belasting; alles erboven wordt belast aan een progressief tarief. Door scholen te verbieden om klassen met minder dan tien leerlingen in te richten, kunnen er honderden miljoenen worden vrijgemaakt.

Verder moet het kindergeld hervormd volgens Vooruit. Dat zou maar tot 23 jaar lopen, in plaats van 25 jaar. “Iedereen krijgt hetzelfde basisbedrag, rijk of oud”, vertelt Rousseau verder bij Radio 1. Er zullen wel extra indexaties en toeslagen komen voor mensen met sociale noden.

Clash met CD&V

Bij ‘De Ochtend’ had Rousseau ook kritiek op de Vlaamse christendemocraten: “Als er één partij is die bespaard heeft op kinderen en kindergeld, is het de CD&V van Sammy Mahdi. Zelf met geen enkel voorstel komen, twintig jaar lang de minister van Welzijn leveren en dan schieten op iedereen die de stilstand probeert te doorbreken…”

De huidige minister van Welzijn en CD&V-vicepremier in de Vlaamse regering Hilde Crevits toont op Twitter haar ongenoegen. “Voor Vooruit moeten baby’s precies staatseigendom worden vanaf de dag dat ze het licht zien & is vrije keuze taboe. Niks is gratis als het over overheidsmiddelen gaat. Tegen de zomer is 76,5% van de opvangplaatsen inkomensgerelateerd. Mag zeker hoger voor mij. Wij werken verder”, schrijft ze.

Oppositiepartijen Groen en PVDA kritisch

“Politici horen zich niet te moeien met de individuele opvoedingskeuzes van ouders”, schrijven Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en Vlaams parlementslid Celia Groothedde in een persbericht. Ze wijzen op hun eigen voorstel voor de kinderopvang: maximum vijf kinderen per begeleider, een versterking van het statuut van het personeel en de stopzetting van de commercialisering. Ook wil de oppositiepartij een uitbreiding van het geboorte- en ouderschapsverlof.

“Vooruit wil net als de Vlaamse regering besparen op het kindergeld en geen klein beetje”, schrijft PVDA-fractieleider Jos D’Haese op Twitter. “Moesten de verkiezingen niet nog een jaar voor ons liggen, je zou denken dat dit een passage is uit een regeerakkoord met N-VA”, vult hij verder aan. “Hoe kunnen Vooruit-verkozenen die mee hebben gevochten tegen de niet-indexering van de Vlaamse regering dit verdedigen?”, vraagt het oppositielid zich af.

Regeringspartijen N-VA en Open Vld geen fan

Ook bij regeringspartij N-VA is men sceptisch over het voorstel. “Dus de prijs van de kinderopvang wil Conner Rousseau koppelen aan inkomen en vermogen. Maar vermogen meerekenen om een sociale woning toe te kennen kan voor zijn partij Vooruit dan weer niet”, schrijft financiënminister Matthias Diependaele op Twitter.

Bij Open Vld is men dan weer niet te spreken over de hervorming van de erfbelasting die oppositiepartij Vooruit voorstelt. “Met Vooruit ga je achteruit! Een taks op verdriet. Een asociale belasting op wat je hebt opgebouwd”, schrijft Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem op Instagram. “Ongelooflijk: 1 miljard euro meer erfbelastingen. Wij willen net minder belastingen op arbeid”, staat verder te lezen in een boodschap die ook ondertekend is door parlementslid Maurits Vande Reyde.

