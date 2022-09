Vooruit vraagt nog maar eens basispakket elektriciteit voor elk gezin: korting van 123 euro per jaar

Is korting ook voor gepensio­neer­den? Wat als mijn voorschot lager is dan de korting? Moet ik deel terugbeta­len als ik te veel verdien? Uw vragen over het basispak­ket energie beantwoord

De regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd om de stijgende energieprijzen te compenseren. In november en december krijgen gezinnen een korting van 392 euro op de maandelijkse gas- en stroomfactuur. We kregen honderden vragen binnen van onze lezers. Wat als die factuur minder dan 392 euro bedraagt? Krijgen bewoners in een appartementsgebouw geen korting? En hoe groot is de kans dat u een deel van de korting moet terugbetalen? Wij beantwoorden de meest prangende vragen.

17 september