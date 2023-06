Vooruit-voorzitter Rousseau overtuigd van de overwinning in 2024: “Het beste moet nog komen, niemand houdt ons nog tegen!”

“Niemand houdt ons nog tegen”, een jaar voor de cruciale stembusslag in 2024 is Vooruit-voorzitter Conner Rousseau strijdvaardiger dan ooit. “De keuze is glashelder: chaos en stilstand of Vooruit”, aldus Rousseau die zondag tijdens het partijcongres in Plopsaland De Panne herkozen werd als partijvoorzitter. “Alleen wij hebben tegelijk het lef om te hervormen, maar ook de bekwaamheid om het land te leiden.”

Conner Rousseau (30) is opnieuw verkozen als voorzitter van Vooruit op het partijcongres in Plopsaland De Panne - met 95,63 procent van de stemmen. “Kamikaze Conner, kindsoldaat, het einde van de partij”, volgens Rousseau werd hij vier jaar geleden - toen hij als 26-jarige werd verkozen - met veel scepsis onthaald. “Herinnert ge u nog 2019? Minder zetels dan ooit, niemand was nog geïnteresseerd in wat we te zeggen hadden. Vandaag, vier jaar later, staan we er weer!”

Rousseau is naar eigen zeggen klaar om de volgende verkiezingen te winnen. “Dankzij goed bestuur federaal en sterke oppositie Vlaams en grote hervormingen in de partij zijn we in de peilingen verdubbeld. We zijn de grootste op links en in het centrum”, maar volgens Rousseau moet “het beste nog komen”. “Niemand houdt ons nog tegen”, klinkt het.

Waarom slaagt de politiek er niet om echte oplossin­gen te bieden? Te veel politici, te veel ruzie, te veel spelletjes Conner Rousseau, Vooruit-voorzitter

Tijdens het congres verdedigde Rousseau niet alleen de plannen voor na 2024, maar ook het geleverde werk in de Vivaldi-regering. “Van alles kan je zeggen over die federale regering: te veel gedoe, te traag, etc. Maar iedereen moet toegeven: Vooruit maakt een groot verschil in die regering voor de mensen! Meer loon voor iedereen die hard werkt? Niet zonder Vooruit! 1.500 euro netto pensioen? Niet zonder Vooruit! We hebben duidelijk laten zien: een stem op Vooruit maakt het verschil”, aldus een strijdvaardige Rousseau.

KIJK OOK. Rousseau verdedigde enkele weken geleden bij VTM Nieuws het werk van de federale regering, maar over de ‘vorm’ was hij minder te spreken: “5 op 10 voor de moeite”

Rousseau bracht niet enkel een goednieuwsshow. Hij benoemde ook wat slecht gaat, onder andere de huidige politieke cultuur. “Waarom slaagt de politiek er niet in om echte oplossingen te bieden? Te veel politici, te veel ruzie en te veel kleine politieke spelletjes. En niemand die daar beter van wordt.”. Volgens hem is “politiek heel simpel”: “Als je vooruitgang wilt, moet je akkoorden sluiten met anderen en moet je deftig samenwerken”.

Alleen wij hebben tegelijk het lef om te hervormen, maar ook de bekwaam­heid om het land te leiden Conner Rousseau, Vooruit-voorzitter

Daarbij leek hij uit te halen naar N-VA en de Vlaamse regering. “Als je het land echt terug op de goede richting wil duwen dan moet je over alle problemen durven te spreken, maar dan wel over echte problemen. Niet over de Vlaamse canon of over de zoveelste staatshervorming.” De socialisten willen “echte oplossingen voor échte problemen”, zoals het niveau van het onderwijs, kinderopvang, de lonen en het klimaat.

“De keuze in 2024 is glashelder: chaos en stilstand of Vooruit”, aldus een partijvoorzitter die zowel naar de extreme als de klassieke partijen uithaalde. “Een stem voor de extremen is chaos en achteruitgang, een stem voor de separatisten is geruzie en een stem voor een klassieke tussenpartij is stilstand. Wij gaan het dus moeten doen. Alleen wij hebben tegelijk het lef om te hervormen, maar ook de bekwaamheid om het land te leiden”.