Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil btw voor gas en elektriciteit “voor eens en altijd" op 6 procent

Sint-Jans-Molenbeek Zeven Belgen over wonen en werken in Molenbeek: “Tijd dat Rousseau uit zijn auto met chauffeur stapt en konijnen­pak met populisti­sche uitspraken achter zich laat”

“100.000 mensen wonen hier en hij scheert ze allemaal over één kam.” Conner Rousseau heeft in Molenbeek op z'n minst een gevoelige snaar geraakt, maar blind voor problemen zijn ze er niet. Zeven Belgen over wonen en werken in Molenbeek. “De uitspraak van Rousseau is een cliché dat je verwacht in een Antwerps café, niet uit de mond van een socialistische voorzitter.”

27 april