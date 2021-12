Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ondergaat nieroperatie: “Enorm veel pijn”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is woensdag geopereerd wegens een cyste op de nieren. Rousseau deelde vorige maand al in een Facebookbericht dat hij met spoed was opgenomen voor de aandoening. “De operatie woensdag duurde langer dan gepland. Ik lig nog steeds in het ziekenhuis, maar verwacht in de loop van de dag naar huis te mogen”, laat de politicus vandaag weten op Instagram.