Vooruit-voorzitter Conner Rousseau haalt in 1 mei-toespraak scherp uit naar Vlaams Belang: "Een wolf in schaapsvacht”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft tijdens zijn 1 mei-toespraak in Sint-Niklaas de ambities van zijn socialistische partij - die volgens hem een “elektroschok” nodig had - op een rijtje gezet. “Niet alles moet bij het oude blijven", zo steekt hij van wal. Daarop volgt een scherpe uithaal naar Vlaams Belang en focust hij vooral op de koopkracht.

De toespraak van Conner Rousseau in zijn thuisstad bevatte niet alleen een reeks socialistische ‘evergreens’ zoals de strijd voor solidariteit of de verdediging van de index, maar ook een opvallende frontale aanval aan het adres van Vlaams Belang. Die aanval is geen toeval. Vlaams Belang organiseert al jaren eigen 1 mei-vieringen en zondagnamiddag speecht Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken uitgerekend in Sint-Niklaas.

“1 mei, vrienden. Dat is onze feestdag. Dat is onze strijddag”, aldus Rousseau. “Extremen proberen onze dag te kapen. Zelfs vandaag, hier, in deze stad. Extremen die nog nooit iets voor u hebben gedaan. Niet voor uw koopkracht. Niet voor uw gezondheid. En niet voor u. Dat gaan we niet laten gebeuren. 1 mei blijft van ons.”

Quote Vlaams Belang doet alsof ze de belangen van de werkende mens verdedigen, maar eigenlijk komen ze op voor de belangen van de elite. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau

Wat later looft Rousseau wat de federale regering, met onder meer federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, heeft gedaan tijdens de coronapandemie: “Het is dankzij onze sociale welvaartsstaat, dankzij onze sociale zekerheid, dankzij onze sterke gezondheidszorg dat wij ons goed corona geslagen hebben.” Opnieuw volgt een uithaal naar extreemrechts, deze keer met de expliciete vermelding van Vlaams Belang: “Daar mogen wij als socialisten trots op zijn. Maar dat zal niet zo blijven als we het Vlaams Belang niet stoppen. Want vergis u niet vrienden, het Vlaams Belang is een wolf in schaapsvacht. Ze doen alsof ze de werkende mens verdedigen, maar eigenlijk vrienden, komen ze op voor de belangen van de elite. Is het niet waar misschien, meneer Van Grieken?”

Focus op koopkracht

Verderop in zijn toespraak focust Rousseau op de koopkracht, een thema dat velen momenteel bezighoudt. Rousseau benadrukt dat Vooruit de automatische indexering van de lonen wil behouden en pleit daarnaast voor “een koopkrachtbijdrage op woekerwinsten van bedrijven”. “Want ook in deze crisistijden zijn er mensen en bedrijven die heel veel maken. En dat is goed. Ik ben voor winsten, maar uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat deze winstmarges bij sommigen buitensporig zijn.”