Vooruit vindt dat Beke zelf moet opstappen na incidenten in kinderopvang: “Hij moet zich afvragen: kan ik nog functioneren?”

Vooruit vindt dat het tijd is dat minister Beke de eer aan zichzelf houdt, onder andere na het incident in de kinderopvang ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke. “Na de eerste coronagolf in de woonzorgcentra, na de fraude in de contactopsporing, na al die incidenten in de kinderopvang, vind ik dat hij zich de vraag moet stellen: kan ik nog functioneren?”, zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit Hannes Anaf bij HLN LIVE. Maar Anaf wil dat de regering zelf beslist of Beke kan aanblijven: “Het is niet aan ons, maar het is aan de meerderheid om te oordelen of zij vinden dat hij hun vertrouwen nog verdient.” Bekijk hierboven een fragment van het interview met Anaf.