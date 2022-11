Vooruit vervroegt voorzittersverkiezingen, Conner Rousseau kandidaat om zichzelf op te volgen

“It’s been a hell of a ride”, duidt Rousseau in een reactie vanmorgen bij ‘Radio 1' op de vervroegde voorzittersverkiezingen van zijn partij. “We hebben de afgelopen drie jaar heel hard ingezet op het vernieuwen van Vooruit en om impact te hebben in de federale regering. Maar ook Vlaams willen we bij de volgende verkiezingen ‘inbreken’, want we willen kunnen hervormen op het vlak van onderwijs, kinderopvang, welzijn, ... Nu zouden onze voorzittersverkiezingen net vallen tijdens de campagne voor die verkiezingen.” Slechte timing.