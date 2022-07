Vooruit verhoogt druk voor fiscale hervorming, Bouchez brandt “links rapport” af

Van Quickenbor­ne over Irandeal: "Er staan mensenle­vens op het spel”

"Er staan mensenlevens op het spel. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn woorden van de veiligheidsdiensten." Op die manier heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dinsdag in de Kamer het verdrag verdedigd dat ons land heeft ondertekend met Iran over de uitlevering van veroordeelden. Hij citeerde letterlijk het geval van een landgenoot die in februari dit jaar werd aangehouden en opgesloten.

5 juli