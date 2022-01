Vooruit stelt plan voor om grote investeerders op vastgoedmarkt af te stoppen: invoering van opkoopbescherming en afschaffing woonbonus

Nazareth/Gent Weg vrijge­maakt na ongeval met twee zwaargewon­den, veel schade en verkeers­cha­os bij aanrijding tussen vrachtwa­gen en personenwa­gens op E17 richting Gent

Op de E17 richting Gent gebeurde in de late namiddag een zwaar ongeval met een vrachtwagen en verschillende personenwagens ter hoogte van Nazareth. “Daarbij raakten helaas ook twee personen zwaargewond. Het verkeer werd er via de pechstrook geleid maar je vermijdt best de omgeving”, zegt An Berger van de Federale politie. De baan is intussen vrijgemaakt.

