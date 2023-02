Vooruit stelt “absoluut veto” tegen btw-verhoging basisproducten: “Energie en winkelkar duurder, dat kan écht niet”

Stikstofd­os­sier draait eigenlijk om boerderij­en zoals die van Mathieu, Greet en Niels: “Minister Demir wil haar goesting. Op de kap van mensen zoals wij”

En de boer, hij ploegde voort. Maar vooral wacht hij nu met een bang hart op de uitkomst van het stikstofoverleg in de Vlaamse regering. Als er niks verandert, moeten Mathieu Alaerts (59) en zijn vrouw Greet Jordens (58) hun boerderij in 2025 sluiten. “Ons levenswerk”, zegt Mathieu. “En de toekomst van onze Niels (33).” Dan staan ook de 220 werknemers (lees: melkkoeien) op straat in plaats van in de stal. “Als we 1 kilometer verder opnieuw zouden bouwen, is er geen probleem - zelfs niet met meer koeien. Logisch is dat toch niet?” Of hoe een politieke ruzie het leven van gewone mensen gijzelt.