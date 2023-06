Vooruit-parlementslid gaat deze nacht - onder toezicht van militaire politie - 135.000(!) regels aan Vlaamse facturen controleren

De Vlaamse regering slaagt er nog altijd niet in om klaarheid te scheppen over haar kosten voor consultancy , maar daar legt Vooruit-parlementslid Thijs Verbeurgt zich niet bij neer. Hij gaat een lijst van 135.000 regels (!) over de uitgaven van de regering deze nacht controleren, onder toezicht van de militaire politie. “Ik ga regel per regel de facturen controleren”, zegt hij aan HLN. “Ik wil er alles aan doen om duidelijkheid te krijgen.”

Vlaams Parlementslid Thijs Verbeurgt (Vooruit) klaagde woensdag - nogmaals - het gebrek aan transparantie in het verhaal van de consultancyopdrachten aan. Zo wordt hij naar eigen zeggen gedwongen om 135.000 regels met facturen uit de aangeleverde lijsten handmatig over te schrijven. De Vlaamse regering geeft inderdaad de uitgaven niet zomaar vrij - vanwege privacyreden, maar parlementsleden mogen ze wel inkijken in een afgesloten kantoor in het Vlaams Parlement.

Verbeurgt krijgt nu dat inzagerecht, maar “de tijd is beperkt”, zegt hij in een reactie aan HLN. “Ik wil voor de zomer nog antwoorden krijgen op bijkomende vragen, maar daarvoor moet ik ze ten laatste vrijdagavond indienen.” Daarom gaat het oppositielid komende nacht de lijst raadplegen, omdat hij overdag gewoon te veel ander parlementair werk heeft. Verbeurgt heeft daarvoor de toestemming gekregen van voorzitter Liesbeth Homans (N-VA), maar zal dit dan wel moeten doen onder toezicht van de militaire politie (die moet controleren dat Verbeurgt geen foto’s neemt of documenten eruit haalt).

Het Vooruit-parlementslid legt al weken de Vlaamse regering op de rooster over het dossier omdat hij vindt “dat het belangrijk is dat de regering weet waar het geld aan uitgeeft”. “Deze regering zegt op alles nee. Investering in het onderwijs? Nee. Investering in de zorg? Nee. Ze blijken nu wel geld te hebben voor consultancy, maar hoeveel exact? Dat blijft onduidelijk”, hekelt Verbeurgt, die nu “regel per regel” de facturen gaat controleren. “Dit is geen manier van werken, maar ik wil er alles aan doen om duidelijkheid te krijgen.”

