Vooruit maakt prioriteit van legalisering draagmoederschap

Ziekenhuis zet procedure voor draagmoe­der­schap plots stop, ouders in spe blijven met vragen zitten: "Alles was klaar. Tot de telefoon ging”

30 november In een cryoruimte in een Brugs ziekenhuis liggen zeven gezonde, ingevroren embryo’s te wachten op een draagmoeder. Die draagmoeder ís er. Wensmoeder, wensvader: iedereen is klaar, alles in gereedheid gebracht. Maar in volle lopende procedure heeft AZ Sint-Jan de behandeling nu stopgezet. Voor de wensmoeder, die geen kinderen kan baren als gevolg van een medische blunder: een mokerslag.