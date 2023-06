Vooruit haalt uit naar zusterpartij PS na blokkering rijbewijs met punten, maar die pikt kritiek niet: “Onaanvaardbaar”

De Vivaldi-regering sprak in het regeerakkoord af een studie te laten uitvoeren naar het effect van een rijbewijs met punten op de veiligheid. De resultaten zijn positief, maar twee van de zeven regeringspartijen lopen niet over van enthousiasme. Uit een regeringsnota die het Nieuwsblad kon inkijken, blijkt dat PS en MR een gezamenlijk tegenvoorstel hebben gedaan. Volgens de krant gaat om een pakket maatregelen rond vier ‘assen’: een databank met overtreders, pakkans verhogen, automobilisten sensibiliseren en straffen verhogen.

Kamerlid en verkeersspecialist van Vooruit, Joris Vandenbroucke, spreekt onomwonden van “zeer cynische sabotagepolitiek” en had het in De ochtend op Radio 1 woensdagmorgen over “een politiek spel op de kap van mensenlevens”.

Er sterven dus mensen op de weg omdat PS en MR weigeren om maatrege­len te nemen om de verkeers­vei­lig­heid te verbeteren Joris Vandenbroucke, Vooruit-Kamerlid

“Er sterven dus mensen op de weg, vermijdbare doden, omdat zij weigeren om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren”, zegt hij. “Er zijn in ons land elk jaar 500 doden en 55.000 gewonden. We hebben afspraken gemaakt om dat aan te pakken. MR en PS moeten die gemaakte afspraken respecteren.”

KIJK OOK. Rijbewijs met punten uitgelegd in 1 minuut: hoe werkt het?

Vandenbroucke gaat de kwestie ter sprake brengen in de Kamer en er ligt ook een wetsvoorstel klaar van Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V). “PS en MR moeten nu maar eens publiekelijk uitleggen waarom ze zo’n maatregel blokkeren en waarom ze de moed niet hebben om gemaakte afspraken uit te voeren”, aldus Vandenbroucke.

Van den Bergh zegt in een reactie dat hij hoopt dat Vooruit erin zal slagen om zijn zusterpartij PS te overtuigen. “Dat zou een grote stap zijn. Het wetenschappelijk bewijs over het nut van het rijbewijs met punten is eenduidig. Het moet nog deze legislatuur ingevoerd worden. Langer talmen zou schuldig verzuim zijn tegenover elk verkeersslachtoffer.”

PS-voorzitter Paul Magnette is alvast not amused over de kritiek van de Vlaamse socialisten. “De opmerkingen van Vandenbroucke zijn onaanvaardbaar”, klinkt het in een forse tweet. “Iedereen is het erover eens dat de verkeersveiligheid moet worden verbeterd, maar een rijbewijs met punten is niet de oplossing. Wij willen boetes die effectiever en eerlijker zijn.”

N-VA biedt wisselmeerderheid aan

Oppositiepartij N-VA stelt intussen een wisselmeerderheid voor. “Als het dossier via een wetsvoorstel alsnog op de agenda komt, dan zullen wij het debat constructief en met open vizier aangaan. En als een goed voorstel ons overtuigt, bieden wij dan ook graag een wisselmeerderheid aan die ons bevrijdt uit deze communautaire houdgreep”, aldus Kamerlid Wouter Raskin.

Dit gaat over mensen, niet over cijfers Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) zegt in een reactie dat ze het politieke steekspel betreurt “rond een initiatief dat ontegensprekelijk een belangrijke toegevoegde waarde betekent voor het verhogen van de verkeersveiligheid”. Peeters roept iedereen op om het gezond verstand te laten zegevieren en om bij deze discussie stil te staan bij het leed dat de verkeersonveiligheid veroorzaakt bij nabestaanden en bij slachtoffers. “Dit gaat over mensen, niet over cijfers. Het rijbewijs met punten is de ideale aanpak voor hardleerse overtreders en we moeten hier absoluut dringend werk van maken.”