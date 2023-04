Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere en haar ouders: “Ik heb me lang geschaamd over mijn loon. Zij hebben zich krom gewerkt voor veel minder”

Bestuurder die tegen 150 km/u zes carnavalis­ten doodreed kan gevangenis mogelijk met enkelband verlaten

De raadkamer van Doornik heeft beslist om Paolo Falzone, de bestuurder die meer dan een jaar geleden zes carnavalisten doodreed in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies, onder elektronisch toezicht in hechtenis te plaatsen. Dat maakt het mogelijk voor de 34-jarige man om met een enkelband vrij te komen. Het parket van Bergen-Doornik gaat in beroep tegen de beslissing.