Vooruit doet opvallende voorstellen rond asiel en migratie: geen leefloon meer voor nieuwkomers en verplichte taallessen

“Ons migratiesysteem draait vierkant.” Rousseau windt er geen doekjes om en wil dringend terug “grip krijgen op ons migratiesysteem”. “Al jaren gebeurt er veel te weinig om die situatie aan te pakken. We moeten de stilstand doorbreken en ons migratiesysteem opnieuw onder controle krijgen”, aldus Rousseau die naar aanloop van het congres van zijn partij op 4 juni een visietekst voorstelt rond asiel en migratie.

Evenwichtige spreiding over Europa

Om te beginnen kijken de Vlaamse socialisten naar Europa om de druk op ons migratiesysteem te verlichten. Vooruit hekelt dat België een van de landen is die steevast het meeste asielzoekers per inwoners opvangt en pleit daarom voor een evenwichtige spreiding van asielzoekers over Europa. “We moeten een einde maken aan de Europese ieder-voor-zich-mentaleit. Elk land moet zijn deel doen.”, klinkt het. België verkondigt dat standpunten al langer, maar de socialisten willen dat ons land daar nu eindelijk eens een prioriteit van maakt.

Een evenwichtig en eerlijk spreidingsplan, een eengemaakt Europese asielprocedure en een sterk Europees asielagentschap zou de druk op de asielopvang moeten verlichten. Daarnaast pleit de partij ook voor een gemeenschappelijk investeringsbeleid in de regio’s in en rond de landen van herkomst. “Door te investeren maken we deze landen veiliger en verkleinen we de noodzaak om naar Europa te komen.”

Mensen uit veilige landen onmiddellijk weigeren

Vooruit kijkt naar Europa voor het asielvraagstuk op te lossen, maar wil zich er niet achter “verstoppen om de stilstand te doorbreken en het migratiesysteem in België onder controle te krijgen”. “We moeten sneller een duidelijk onderscheid maken tussen wie recht heeft op bescherming en wie niet”, klinkt het bij Rousseau.

De partij wil de asielprocedure vereenvoudigen en versnellen door alle beslissingen (of het nu gaat over medische, humanitaire of internationale bescherming) samen te brengen in één dienst. “Wie niet erkend wordt, moet zo snel mogelijk terugkeren.” Iets waarvoor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) al een pleidooi had gehouden.

Quote Wie niet erkend wordt, moet zo snel mogelijk terugkeren Vooruit

België moet volgens de socialisten ook verzoekers uit veilige landen onmiddellijk weigeren en terugsturen. Ook mensen met een negatieve beslissing in een ander Europees land wil de partij direct de deur wijzen. Niet elk land is echter happig om haar inwoners terug te nemen, maar daar heeft Vooruit naar eigen zeggen de oplossing voor. Geen terugkeerakkoord, dan ook geen legale arbeidsmigratie meer. “Dat is logisch en effectief”, klinkt het.

Tijdens de terugkeerprocedure wil Vooruit die mensen nuttig inzetten, wat vandaag niet gebeurt. Als je nu een negatieve beslissing krijgt, heb je recht op collectieve opvang, maar mag je niet werken. Hierdoor verdwijnen ze snel van de radar en worden ze niet teruggestuurd. De socialisten willen dit tegen gaan door ze legaal te laten werken, op voorwaarde dat ze meewerken aan hun terugkeer. “Zo blijven ze op de radar en laat je ze terugkeren met een spaarpotje om ze daar hun leven weer te laten opbouwen.”

Opnieuw een ruk naar rechts? “Rousseau wil hiermee Vlaams Belang verzwakken” Volgens politicoloog Carl Devos (UGent) doet Vooruit enkele “forse voorstellen” om op die manier Vlaams Belang te verzwakken. “Conner Rousseau legt zich niet neer bij het succes van die partij en wil hiermee de wind uit de zeilen halen bij Vlaams Belang. Het grote verschil is wel dat Vlaams Belang gewoon geen migratie wil terwijl Vooruit migratie erkent en het goed probeert te organiseren”. Of het nu gaat over migratie, tewerkstelling of kinderopvang: Vooruit legt in het verhaal van rechten en plichten, steeds meer de nadruk op de plichten, analyseert Devos. “Aan de ene kant voorzien ze sociaal beleid, zoals taalonderwijs en opvang, maar aan de andere kant zetten ze er meer plichten tegenover. Het is een lijn die Vooruit de laatste tijd steeds meer hanteert en doet denken aan het ‘flinksere beleid’ van oud-partijvoorzitter Louis Tobback.”

Volledig scherm Vooruit wil met het plan "de stilstand doorbreken en ons migratiesysteem opnieuw onder controle krijgen". © BELGA

Taallessen op de werkvloer en minder uitkeringen

Vooruit wil ook een einde maken aan de verschillende inburgeringssystemen door één gratis - maar verplicht - nieuwkomerstraject aan te bieden met taallessen, maatschappelijke integratie en begeleiding naar werk. De socialisten willen ook meer inzetten op werk en daarvoor is kennis van het Nederlands niet prioritair. “Een goede basis van het Nederlands is cruciaal, maar een taal leer je nog beter al doende. We begeleiden mensen zo snel mogelijk richting een job door taallessen op de werkvloer te organiseren.”

Quote Het kan niet de bedoeling zijn dat het OCMW vaak de eerste stap is voor nieuwko­mers Vooruit

Ook de leeflonen komen in het vizier van de socialisten: geen uitkeringen gedurende de eerste drie jaar meer. “Het kan niet de bedoeling zijn dat het OCMW vaak de eerste stap is voor nieuwkomers”, klinkt het. De partij wil wel een ‘integratiesteun’ aanbieden - een bedrag dat niet meer dan het huidige leefloon zou bedragen, maar enkel voor mensen die actief deelnemen aan het inburgeringstraject”.

Integratie bij gezinshereniging is ook een prioriteit. “We maken inburgering en taallessen al tijdens de procedure en in het land van herkomst verplicht.” Daarnaast willen ze strenger beoordelen of nieuwkomers voldoende inkomsten hebben om hun gezin te onderhouden. “Wie vrijwillig zijn gezin laat overkomen, moet ook zelfstandig in het levensonderhoud van zijn gezin kunnen voorzien”. De grens daarvan zou op 110% van het minimumloon komen te liggen in plaats van 120% van het leefloon.

Mensenhandel uitroeien

Ten slotte willen de socialisten ook de “maffioze mensensmokkelaars” aanpakken door de sociale inspectie en justitie te versterken. “We moeten mensenhandel en economische uitbuiting op sporen, bestraffen en uitroeien”. Daarnaast wil de partij centra voor mensenhandel uit breiden, een centraal aanmeldpunt oprichten en specifieke begeleiding voor arbeidsmigranten die slachtoffer werden van economische uitbuiting naar een nieuwe job.

De Moor: “Altijd verzet tegen collectieve regularisatie”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) is “blij dat Vooruit ook voorstander is van een gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid”, zegt ze in een reactie. “Ik ga er dan ook van uit dat ik steun van hen krijg voor de hervormingen die wij uitwerken op Belgisch en Europees niveau”, klinkt het. Volgens De Moor ontbreekt die steun nu in de socialistische fractie in het Europees Parlement. “De fractie van Rousseau stemt tegen controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Zonder die controles kunnen wij onmogelijk grip krijgen op migratie.”

Volledig scherm Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). © ANP / EPA

Daarnaast verzet de CD&V-politica zich tegen het voorstel van Rousseau om mensen in illegaal verblijf legaal aan het werk te zetten tot ze kunnen worden uitgewezen. “Ik heb mij altijd verzet tegen een collectieve regularisatie. Het voorstel van Vooruit om mensen in onwettig verblijf te laten werken staat daar haaks op”, zegt De Moor. “Wij zijn gebaat bij een consequent en duidelijk beleid. Wie hier mag zijn, geven we kansen en activeren we op de arbeidsmarkt. Wie hier niet mag zijn, moet terug.”

Mahdi: “Verschrikkelijk slecht idee”

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi reageert “bijzonder verbolgen” op het voorstel. “Als je dat doet, creëer je een ongelooflijk aanzuigeffect vanuit heel de EU”, zegt hij. “Dit neigt sterk naar de natte droom van partijen als de PS, die al meermaals aangegeven hebben dat ze sans-papiers willen regulariseren door hen te laten werken. Het voorstel van Vooruit komt neer op een vorm van collectieve regularisatie van mensen die geen papieren hebben, hier in onwettig verblijf zijn en dus helemaal niet meer in België moeten zijn. Verschrikkelijk slecht idee is dat.”