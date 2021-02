Voortaan conflictbeheersing in alle Belgische gevangenissen

merksplas/Vlaanderen Personeel is geweld in gevangenis­sen beu na nieuw incident in Merksplas: “Sommigen durven op hun afdeling zelfs geen deuren meer openen”

14:18 Het personeel van de gevangenis in Merksplas, maar ook in andere strafinrichtingen in Vlaanderen, is het beu na het zoveelste geweldincident waarbij gevangenisbewakers gewond zijn geraakt. Ze eisen dat de afdeling Hoge Veiligheid in Brugge onmiddellijk weer opengaat. “Wij zijn niet opgeleid om dergelijke zware gevallen op te lossen”, aldus Dirk Van Sprengel (ACOD). De geïnterneerde die dinsdag in Merksplas door het lint ging, verwondde eerder in Turnhout ook al enkele personeelsleden.