Voorstelling onderzoek terreurproces Brussel gaat voort met huiszoeking in appartement Kazernenlaan

“Hoe meer we blusten, hoe meer het brandde”: hoe terroris­ten week voor aanslagen Brussel bijna hun eigen schuil­plaats opbliezen

Meer dan honderd kilo springstof lag er klaar in het appartement van Mohamed Abrini en co. “Als het vroegtijdig zou ontploffen, lag heel de wijk in puin.” En wat we nog niet wisten: dat is een week voor de aanslagen bijna gebeurd — zo blijkt uit de akte van inbeschuldigingstelling over de terreur in Brussel, die Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS konden inkijken. “Bij zijn arrestatie vertoonde een van de beklaagden nog altijd sporen van een verwonding op zijn kaak, vermoedelijk een brandwonde.”

10 augustus