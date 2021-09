Voorraad coronavaccins in ons land stijgt naar 6 miljoen en er zijn nog 2 miljoen dosissen op komst: wat gaat daarmee gebeuren?

Met een nieuwe levering van bijna een miljoen dosissen van het Pfizervaccin is de voorraad coronavaccins in ons land gisteren gestegen tot bijna zes miljoen. In november en december worden nog eens meer dan twee miljoen dosissen verwacht. Nochtans krijgt voorlopig maar een beperkt deel van onze bevolking een derde spuitje. Wat zal er dan met de rest van de voorraad gebeuren? Gudrun Briat van de Taskforce Vaccinatie legt uit aan HLN.

“We hebben voor een aantal groepen sowieso nog vaccins nodig”, aldus Briat. “Het gaat om kinderen die 12 jaar worden en mensen met een verminderde immuniteit, bij wie we op dit moment de derde prik aan het zetten zijn. Daarnaast is ook beslist om alle bewoners van woonzorgcentra een extra spuitje te geven en is er een principieel akkoord om hetzelfde te doen voor de 65-plussers. Samen is dat goed voor ongeveer 3.350.000 Pfizervaccins.”

Verder voorziet de taskforce ook donaties te doen aan COVAX, een internationaal initiatief om de coronavaccins voor iedereen ter wereld beschikbaar te maken, dus ook in arme landen.

In de kast

Los van de vaccins die naar COVAX gaan, blijven er tot nader order dus een kleine drie miljoen dosissen in de kast liggen. Of er bewust een strategische voorraad wordt aangelegd? “Dat doen we niet, omdat de vaccins niet onbeperkt houdbaar zijn. Ze worden best zo snel mogelijk gebruikt. Daarbovenop heeft het geen zin om ze lang in stock te houden, omdat de fabrikanten volop vaccins ontwikkelen die aangepast zijn aan de varianten. Als je dan ziet hoe andere landen grote tekorten hebben, is dat niet aangewezen.”

Nochtans staan er in november en december nog nieuwe leveringen van het Pfizervaccin op de agenda. In totaal gaat het om iets meer dan twee miljoen dosissen, volgens Briat. Doen we dan niet aan overkill? “Het is niet uitgesloten dat er nog andere groepen nood zullen hebben aan een bijkomende prik”, klinkt het. “Daar zullen die vaccins voor gebruikt worden. Voorlopig is dat nog niet aan de orde, maar het is mogelijk.”