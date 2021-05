Voorpost kondigt manifestatie in Mechelen aan na veroordeling vier leden

Onderzoek naar Jürgen Conings werd afgeblazen: waarom het onbegrijpe­lijk is dat er geen dik uitroepte­ken stond achter zijn naam

5:00 Hij was de allereerste militair óóit in ons land die op de terreurlijst werd gezet als ‘potentieel gewelddadige extremist’. Hij verscheen al in 2015 op de radar bij Staatsveiligheid. Er werden verschillende pv’s opgesteld voor racisme en verboden wapendracht. Maar toen de militaire inlichtingendienst ADIV begin deze maand toch maar eens een onderzoek wilde starten naar Jürgen Conings, werd dat op het laatste nippertje afgeblazen. De reden? “Te weinig personeel, te weinig middelen en... andere prioriteiten”. Waarom dat onbegrijpelijk is.