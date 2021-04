Voormalige BMX-kampioen fietst de wereld rond voor goede doel: “Als ik in quarantaine moet gaan, neem ik dat er graag bij”

Vroeger stond Peter Geys bekend als ‘The Bike Devil’. Hij werd in 1982 Limburgs kampioen BMX en veroverde vervolgens de Belgische titel. Tijdens zijn shows draaide hij in de lucht wel vijf keer 180 graden rond zijn as en zorgde hij overal in het land voor spektakel… tot zijn lichaam al dat stuntwerk niet meer aankon. “Ik kon twee jaar lang mijn sport niet meer beoefenen en dat was een domper voor mijn carrière”, geeft Peter toe. “Ik belandde in een diepe put op fysiek, maar vooral op mentaal vlak. Je geest moet één zijn met het lichaam en de ziel en dat was bij mij niet meer het geval.”